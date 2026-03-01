Bolsonaristas se ‘fantasiaram de brasileiros’ para atacar Lula, diz Gleisi

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais criticou a manifestação deste domingo (1º) que reuniu políticos de direita e apoiadores de Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo

Antonio Cruz/Agência Brasil A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse não ter medo "desse embate" com a oposição do governo Lula



A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou a manifestação organizada por políticos de direita neste domingo (1º), na Avenida Paulista. Por meio de publicação no X (ex-Twitter), ela afirmou que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mentiram para atacar o chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Fantasiados de brasileiros, país que entregaram a [o presidente dos Estados Unidos, Donald] Trump no tarifaço para salvar o pai [Jair Bolsonaro], bolsonaristas vão à Paulista emular besteiras, mentir que é a arma deles, para atacar Lula”, escreveu a ministra.

E acrescentou: “Deste embate não temos medo, já colocamos uma vez vocês no devido lugar, seus lesa pátrias”.

Gleisi acusou o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de estar “envolvido em negócios escusos”, citando o caso do Banco Master. A ministra afirmou que uma coordenadora do escritório do parlamentar seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

“O povo brasileiro não vai permitir que voltem! Há mais de três anos, o Brasil acordou do pesadelo em que Bolsonaro tinha mergulhado o país, que custou centenas de milhares de vítimas na pandemia e suas políticas de destruição da economia e dos programas sociais”, escreveu a ministra.

*Com informações de Estadão Conteúdo