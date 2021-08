‘Não antevejo fundamentos técnicos e jurídicos para impeachment de Moraes’, diz Pacheco

Presidente do Senado afirmou que irá analisar a solicitação feita por Bolsonaro, mas que será criterioso: ‘Preservação da democracia é inegociável’

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente do Senado concedeu coletiva após Bolsonaro apresentar pedido de impeachment de Alexandre de Moraes



O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), concedeu entrevista coletiva na noite desta sexta-feira, 20, após o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), apresentar um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na conversa com jornalistas, Pacheco afirmou que irá analisar a solicitação do presidente, mas que não vê uma base técnica para que o pedido seja levado adiante. “Não antevejo fundamentos técnicos e jurídicos para o impeachment do ministro do Supremo nem do presidente”, pontuou Pacheco. Além disso, ele também afirmou que o presidente agiu dentro do seu direito como cidadão ao fazer o pedido, mas garantiu que será criterioso em sua análise. “Impeachment é algo grave, excepcional, de exceção, e não pode ser banalizado”, continuou. Em outro momento, o parlamentar afirmou que o Senado deverá agir como “casa moderadora” para buscar consenso e disse que a defesa da democracia brasileira é inegociável.