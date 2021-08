Ex-secretário de Saúde do Rio Carlos Alberto Chaves morre por complicações da Covid-19

Governador do Estado, Cláudio Castro, decretou luto oficial de três dias: ‘Um dos homens que mais lutou pela chegada e distribuição da vacina’

Rogério Santana/Estado do Rio Chaves foi o quarto nome a comandar a pasta desde o início da pandemia



O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro Carlos Alberto Chaves morreu nesta sexta-feira, 20, vítima da Covid-19. O governador do Estado, Cláudio Castro, decretou luto oficial de três dias. “A passagem de Carlos Alberto Chaves à frente da Saúde foi marcada pela sua dedicação incansável por salvar vidas. Hoje se torna um dia extremamente triste para todos nós, que precisaremos nos despedir de um dos homens que mais lutou pela chegada e distribuição da vacina”, escreveu. Chaves foi o quarto a comandar a pasta desde o início da pandemia e foi nomeado em 25 de setembro por Castro, quando este ainda era governador em exercício. Após oito meses como secretário de Saúde, ele deixou o cargo para cuidar da distribuição de vacinas contra Covid-19 no Estado do Rio e o experiente Alexandre Chieppe, que atuava como subsecretário de Vigilância Sanitária, assumiu.