‘Não é bem anistiar, é diminuir a pena’, diz Paulinho da Força, em vídeo ao lado de Ciro Nogueira
Em resposta, o presidente do Progressistas, aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, afirma que defende uma ‘anistia ampla, geral e irrestrita’
O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) publicou um vídeo ao lado do presidente do partido Progressistas, o PP, Ciro Nogueira, e afirmou que o objetivo do projeto sobre as punições aos condenados pelos atos golpistas “não é bem anistiar as pessoas”. As declarações foram divulgadas no Instagram, em vídeo, nesta sexta-feira (19).
“Continuando essa tarefa que me deram como relator do projeto de dosimetria, vim aqui conversar com Ciro Nogueira, um dos senadores mais importantes da República”, declarou o parlamentar. “Vim aqui então falar da ideia, um pouco do que a gente está pensando, num projeto que possa anistiar as pessoas. Não é bem anistiar, é diminuir a pena das pessoas”, disse.
O relator também afirmou que “um projeto intermediário poderia pacificar o país”. Em resposta, Nogueira disse que defende uma anistia geral, mesma reivindicação da oposição que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Já deveríamos ter virado essa página da nossa história. Você sabe que eu defendo a anistia ampla, geral e irrestrita”, disse o presidente do PP.
Na noite de quinta-feira (18), Paulinho da Força havia publicado outro vídeo, ao lado do ex-presidente da República Michel Temer e do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG). Na ocasião, Temer e Aécio enalteceram a nova denominação de “PL da dosimetria”, em vez de “PL da anistia”.
