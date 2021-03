‘Não queremos que o Brasil mergulhe no socialismo’, diz Bolsonaro em discurso de aniversário

Presidente comemorou os 66 anos cantando parabéns com apoiadores no Palácio da Alvorada; data comemorativa movimentou as redes sociais, confira

LEO BAHIA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro criticou medidas de restrição impostas por governadores no Brasil



Sob gritos de “mito”, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comemorou seu 66º aniversário neste domingo, 21, cantando parabéns com apoiadores no Palácio da Alvorada. Ao lado da primeira-dama Michelle, Bolsonaro discursou, agradecendo ao seu eleitorado e voltando a criticar as medidas de restrição impostas pelos governos estaduais para conter a disseminação da Covid-19.

“Minha força vem de Deus e de vocês”, disse o presidente, dirigindo-se aos apoiadores. “Se alguém acha que abriremos mão de nossa liberdade, está enganado. Alguns tiranos tolhem a liberdade de vocês, mas podem contar com as forças armadas para proteger e democracia e a liberdade. Estão esticando a corda. Faço qualquer coisa pelo meu povo e esse qualquer coisa é o que está em nossa Constituição Federal. Podem confiar na gente, vocês me deram esse voto de confiança. Enquanto eu for presidente só Deus me tira daqui, eu estarei com vocês”, reforçou.

Durante o discurso, o presidente afirmou que a população tem pedido para retornar ao trabalho. “O que o povo mais me pede é: eu quero trabalhar. O trabalho dignifica o homem e a mulher, ninguém quer viver de favor do Estado. Quem vive de favor do estado, abre mão de sua liberdade. Nós vamos vencer essa batalha. Estamos do lado certo e do lado do bem. Não queremos que o Brasil mergulhe no socialismo, onde o povo vai à miséria, fome e ao tudo ou nada. Não trilharemos este caminho. Acreditando em Deus e em vocês, em breve, o país estará no lugar de destaque que merece”, concluiu.

Aniversário do presidente também movimentou as redes sociais, confira:

Os filhos do presidente prestaram homenagens para o pai nas redes sociais. O primogênito Eduardo Bolsonaro publicou uma foto com sua filha Geórgia, neta de Bolsonaro, segurando uma mensagem: “Parabéns vovô!”. “Dentre tantas qualidades do presidente, hoje, quero destacar a coragem! Teve coragem de aceitar esse enorme desafio, com o Brasil até o pescoço de tanta sujeira e corrupção, e não recuou! Teve coragem enfrentando o vírus de frente, na ponta da linha, salvando vidas e empregos, todos os dias tomando decisões difíceis em tempos difíceis. E pode ter certeza, meu pai, que essa coragem vai libertar o nosso país”, disse Flávio Bolsonaro, que usou o Instagram para felicitar Bolsonaro.

O caçula entre os homens da família, Jair Renan, postou uma foto antiga ao lado do pai com a legenda: “Feliz aniversário Pai, obrigado por compartilhar comigo os melhores momentos da minha vida. Por me ensinar ir em busca dos meus sonhos, por me incentivar a ser a melhor pessoa que eu posso ser, por dividir seus conhecimentos, seus dias e sua vida comigo”. Carlos Bolsonaro não usou as redes sociais para parabenizar o presidente. No início do dia, o próprio aniversariante compartilhou uma foto ao lado de Laura Bolsonaro, sua filha com a primeira-dama, e um bolo de aniversário.

Geórgia lembrou que hoje é aniversário do vovô @jairbolsonaro e escreveu uma mensagem para ele, rs. pic.twitter.com/U1eSstleqG — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 21, 2021

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flávio Bolsonaro (@flaviobolsonaro)