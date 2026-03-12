‘Não são páreos para os nossos’, diz Valdemar sobre candidatura de Tebet

Outras equipes de direita contaram à reportagem que estão preocupadas sobre a força da esquerda nas pesquisas para o Senado em SP

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 23/11/2022 Presidente do PL, Valdemar Costa Neto



O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que não vê risco de avanço de candidaturas de centro ou esquerda na disputa por vagas no Senado nas próximas eleições. Ao comentar a possibilidade de Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (MDB) conquistarem cadeiras na Casa, o dirigente disse que as duas “não são páreos para os nossos”.

A declaração ocorre em meio a movimentações para a disputa eleitoral e após pesquisas indicarem cenários competitivos para o Senado.

A possibilidade de candidaturas com forte projeção nacional tem sido acompanhada de perto por lideranças da direita. Mesmo com declarações públicas minimizando o risco, dirigentes admitem em conversas reservadas que pesquisas recentes acenderam um sinal de alerta sobre o desempenho de adversários na corrida pelo Senado.

A informação foi confirmada à reportagem por equipes que trabalham com parlamentares.

Nos bastidores, dirigentes de partidos do campo conservador avaliam que nomes com maior visibilidade nacional podem alterar o equilíbrio da disputa, especialmente em estados com eleitorado mais dividido.

Simone Tebet e Marina Silva

Simone Tebet confirmou nesta quinta-feira (12) que será candidata ao Senado por São Paulo nas eleições deste ano. O anúncio foi feito durante evento em Mato Grosso do Sul, estado onde iniciou sua carreira política. A disputa pode recolocá-la diretamente no cenário eleitoral após ter sido candidata à Presidência da República em 2022.

Já Marina Silva também é citada em análises políticas como um nome com potencial eleitoral, principalmente entre eleitores ligados à pauta ambiental e a setores progressistas.