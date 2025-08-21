‘Não vejo interesse público’, diz Tarcísio sobre conversa entre Eduardo e Bolsonaro

Governador de São Paulo destoou de outros colegas de direita, que justificam as críticas dos filhos do ex-presidente dizendo que a família passa por um momento delicado

NINO CIRENZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio destacou sua lealdade a Bolsonaro, evitando criar mais conflitos e questionou a divulgação das conversas



Durante uma agenda oficial no interior do estado, o governador Tarcísio de Freitas surpreendeu ao comentar sobre as trocas de mensagens entre Eduardo Bolsonaro e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Conhecido por evitar a imprensa em momentos de polêmica, Tarcísio quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o assunto. Governador de São Paulo destoou de outros colegas de direita, que justificam as críticas dos filhos do ex-presidente dizendo que a família passa por um momento delicado. No entanto, Tarcísio adotou uma postura diferente, sem criticar diretamente Eduardo Bolsonaro, mas também sem seguir a narrativa de apoio incondicional.

Em sua declaração, o governador afirmou que não comentaria mensagens particulares da família Bolsonaro, reiterando seu apoio ao ex-presidente, a quem considera um aliado próximo. Tarcísio destacou sua lealdade a Bolsonaro, evitando criar mais conflitos e questionou a divulgação das conversas, afirmando não ver interesse público nelas. Essa postura reflete sua tentativa de manter uma posição equilibrada, sem se afastar de sua base política, mas também sem se envolver em controvérsias desnecessárias.

Um dia antes de ser citado 30 vezes em um indiciamento, Tarcísio participou de um jantar com outros governadores de direita e dirigentes partidários, onde defendeu a anistia para o ex-presidente. Fontes presentes no jantar confirmaram que o tema principal foi a anistia, com Tarcísio discursando sobre a injustiça dos processos de investigação. Essa defesa da anistia demonstra a estratégia de Tarcísio em proteger figuras políticas aliadas, enquanto busca fortalecer sua posição dentro do cenário político de direita.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também presente no jantar, afirmou que qualquer candidato de direita que vencesse a eleição concederia anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro de 2023.

Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA