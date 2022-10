Nikolas Ferreira é o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais 

O candidato do Partido Liberal superou o recorde de Patrus Ananias (PT), que acumulou mais de 523 mil na eleição de 2002

Nikolas Ferreira (PL) se tornou o deputado federal com mais votos na história de Minas Gerais neste domingo, 2. Com 56,49% das urnas apuradas, o vereador de Belo Horizonte já soma 787.096 votos, superando o recorde de Patrus Ananias (PT), que acumulou mais de 523 mil na eleição de 2002. O candidato, vale lembrar, já havia sido eleito o segundo vereador com mais votos da capital mineira em 2020, quando foi escolhido por 29.388 eleitores. Ele ficou atrás apenas de Duda Salabert (PDT), que havia recebido mais de 30 mil votos. Através das redes sociais, Nikolas comemorou a vitória e ainda festejou a provável reeleição de Romeu Zema (Novo) no primeiro turno – atualmente, o governador tem 57,55% dos votos. “[Alexandre] Kalil mandou a gente ficar em casa, agora a gente tá mandando ele pra casa]”, disparou, cutucando o adversário de Zema.