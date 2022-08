‘Ninguém melhor para conduzir as eleições de modo firme e imparcial’, diz Mauro Campbell sobre Moraes

Ministro também elogiou legado de Ricardo Lewandowski, novo vice-presidente do TSE, e disse que o povo brasileiro ‘confia e acredita’ na liderança conjunta para as eleições 2022

Divulgação/STJ Em longo discurso, Mauro Campbell também citou qualidades e fatos marcantes da história de Alexandre de Moraes



O corregedor-geral eleitoral, ministro Mauro Campbell Marques, exaltou o ministro Alexandre de Moraes, durante cerimônia de posse à presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira, 16. Segundo ele, não poderia existir “ninguém melhor” para conduzir as eleições de outubro de maneira firme e imparcial. “Ter Alexandre de Moraes na Presidência do TSE é uma forma muito peculiar de benigna interferência do destino em nossa história recente. Ninguém melhor do que o nosso novo presidente está talhado para conduzir as eleições de modo firme, imparcial, técnico, previsível e democraticamente”, afirmou Campbell em seu discurso, que também falou em defesa da autonomia e do papel da Justiça Eleitoral para a democracia brasileira. “Este Tribunal está em cada urna eletrônica. Está em cada mesário, em cada juíza ou juiz eleitoral, em cada promotora ou promotor eleitoral. E, ao seu lado [ministro Alexandre], estaremos todos nós que integramos esta Corte Superior de Sufrágios [apoiando o seu trabalho]”, ressaltou. Em longo discurso, Mauro Campbell também citou qualidades e fatos marcantes da história de Alexandre de Moraes, assim como do novo vice-presidente da Corte Eleitoral, ministro Ricardo Lewandowski, que já presidiu o Supremo Tribunal Federal (STF) e o TSE, além de ocupar interinamente a Presidência da República em 2016.

“É um daqueles ministros que marcam a história do Supremo e, por extensão, do Brasil. Sua serenidade, seu cavalheirismo e a sua grande cultura jurídica serão grandes aliados à Presidência que se inicia. Todos nós, ministros do Tribunal Superior Eleitoral, sentimos orgulho e enorme sentimento de conforto com a chegada da Vossa Excelência”, disse o corregedor eleitoral, que deu boas-vindas, em nome dos brasileiros, aos novos presidentes. “O povo brasileiro confia e acredita em suas capacidades de liderar as eleições de 2022”, concluiu. A cerimônia de posse de Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski contou com a presença de ministros da Suprema Corte, do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal, assim como de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). Os ex-presidentes Dilma Rousseff, José Sarney e Michel Temer também também estavam presentes, assim como 22 governadores, autoridades, ministros do STF e do atual governo, além dos presidentes da Câmara e do Senado Federal, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. O procurador-geral eleitoral, Augusto Aras, também participou da solenidade.