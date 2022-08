José Maria destaca importância da posse de Moraes como presidente do TSE: ‘Juiz será importante nessa eleição’

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is analisam a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral; magistrado assume a Corte após a gestão de Luiz Edson Fachin

Nelson Jr./ASCOM/TSE - 22/11/2018 Ministro Alexandre de Moraes é o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral



O ministro Alexandre de Moraes, que também integra o Supremo Tribunal Federal (STF), toma posse como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira, 16. Seu vice na chapa que irá comandar a Corte será o ministro Ricardo Lewandowski. A troca no comando ocorre no mesmo dia em que o calendário eleitoral dá inicio às campanhas dos candidatos que disputarão um cargo público nas eleições de outubro. Na cerimônia de posse na Corte, estiveram presentes os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL) – este que já atacou diretamente Moraes o chamando de “canalha” durante as manifestações de sete de setembro do último ano -, Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). Os ex-presidentes da República Fernando Collor de Mello (PTB), Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e José Sarney (MDB), além de governadores, congressistas e personalidades do Judiciário também compareceram à posse de Moraes.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, o comentarista José Maria Trindade afirmou que nunca houve uma posse de presidente do Tribunal Superior Eleitoral com tamanha importância, já que o evento contou com a presença de ex-presidentes da República, ex-ministros de Estado, ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, deputados federais e senadores. “É uma demonstração de força política do ministro Alexandre de Moraes”. O analista também ressaltou que o tamanho do evento demonstra que o juiz será muito importante nessas eleições. “Mais importante, talvez, do que a disputa eleitoral”, argumentou.

