No desembarque em Brasília, Bolsonaro critica decisão do TSE e rejeita possibilidade de Michelle ser candidata a presidente

O ex-presidente afirmou ainda que sua luta pelo voto impresso vem desde a época em que era deputado federal

Mateus Boni/AGIF/Estadão Conteúdo Ex-presidente é acusado de abuso de poder político



Após viagem a Minas Gerais, Jair Bolsonaro chegou em Brasília e no aeroporto o ex-presidente falou com a imprensa acerca da ação que provocou a sua inegibilidade, “Estamos em um País onde não se pode falar a verdade”. Questionado sobre quem o sucederá, Bolsonaro recusou a hipótese de candidatura da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, “ela nunca vai estar a minha disposição, ela não tem essa experiência com a política, que está bastante violenta e com um sistema bastante ativo.” Bolsonaro afirmou que sua luta pelo voto impresso vem desde a época em que era deputado federal, e afirmou que o Carlos Lupi, Presidente do PDT, sigla que moveu a ação de inegibilidade no TSE, já gravou vídeo favorável ao voto impresso. “Lupi tem um vídeo em que diz ‘o voto impresso, sem auditoria é um convite à fraude’, inclusive, ele cita Leonel de Moura Brizola e o caso Proconsult”, afirma Bolsonaro em referência a fraude eleitoral nas eleições de governador de 1982.