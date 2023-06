No Pará, Lula entra em confronto com a ‘elite’ e diz que COP-30 é ‘reparação’ para o Estado

Petista abandonou mais uma vez o discurso de pacificação e disse que ‘não estaria aqui’ caso não recebesse apoio das classes menos favorecidas

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia, em Belém, medidas para a organização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30)



Em visita ao Pará, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abandonou mais uma vez o discurso de pacificação e disse que a sua vitória no ano passado se deve à população de menor renda. “Se dependesse da elite brasileira, eu não estaria aqui”, disse. “Estou aqui exatamente por conta do povo pobre e trabalhador deste país”, concluiu ele, em fala no município de Abaetetuba, interior do Estado, onde entregou moradias do programa Minha Casa Minha Vida neste sábado, 17. Na ocasião, Lula falou também da COP-30: “Aqui, durante vários dias ou vários meses, vai ter a maior atenção do mundo”, detalha o petista. A 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) para o clima (COP30) será realizada em Belém. O presidente afirmou ainda que a luta pela sede do encontro internacional ser no Pará é uma forma de reparação, pois o Estado não foi sede da Copa do Mundo em 2014. Por fim, ao lado do governador Helder Barbalho (MDB), o petista prometeu um grande evento. “O governo federal estará 100% junto ao governador do Pará para que nós possamos fazer com que essa COP seja a melhor já realizada.”