Mãe de Cíntia Dicker deixa de seguir Pedro Scooby e posta: ‘O que você planta, colhe’

Seguidores notam o unfollow após viralizar um vídeo em que mostra o surfista deixando a festa de aniversário de Vini Jr. acompanhado por uma mulher

Reprodução/Instagram/cintiadicker Cíntia Dicker e Pedro Scooby assumiram namoro estão juntos desde 2019 e são pais de Aurora



Mãe da modelo Cíntia Dicker, Analise deixou de seguir o genro, o surfista Pedro Scooby, no Instagram após ele sair acompanhado por uma mulher da festa de aniversário do jogador Vini Jr. na última terça-feira, 11. Ela também fez um post no stories que, para alguns seguidores, parece uma indireta. “A vida é um eco. O que você manda, volta. O que você planta, você colhe. O que você dá, você recebe”, diz a publicação. Scooby continua seguindo a sogra. Na quarta-feira, 12, depois de viralizar o vídeo e surgir especulações de uma possível traição, o ex-BBB se manifestou nas redes sociais. “Não vou ficar falando muito, vai parecer que estou me justificando sobre uma porr* que não existe. Pegaram uma foto de eu andando do lado de uma pessoa que, coitada, estou até com pena dessa menina”, falou nos stories. De acordo com o surfista, ele tinha bebido na festa e um amigo se ofereceu para dirigir seu carro. A mulher em questão, que Scooby definiu como uma amiga, pegou carona com eles. “Não é uma foto minha beijando ninguém, não é uma foto minha de mão dada com ninguém. Nada. É uma foto andando na rua ao lado de uma pessoa. Virou crime [isso], f*deu”, declarou o ex-marido de Luana Piovani. Scooby e Cíntia assumiram namoro em 2019 e são pais de Aurora.