Novo depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal está marcado para quarta-feira

Ex-presidente será ouvido em inquérito que investiga o senador Marcos do Val; esta é a quarta vez que ele depõe à PF neste ano

MAURO PIMENTEL / AFP Novo depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro está marcado para a próxima quarta-feira



Jair Bolsonaro será ouvido pela Polícia Federal na próxima quarta-feira, 12, no inquérito autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga o senador Marcos do Val (Podemos-ES). O parlamentar passou a ser investigado após informar que teria recebido proposta para participar de um plano de golpe de Estado. O caso também envolveu o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), que já foi ouvido pela PF no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, onde está preso desde fevereiro. Em sua narrativa, o senador envolveu também Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Além disso, o parlamentar é investigado por divulgar documentos sigilosos da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) nas redes sociais.

Esta será a quarta vez que Bolsonaro irá prestar depoimento à Polícia Federal desde que retornou dos Estados Unidos (EUA), em março deste ano. Desde então, ele compareceu à sede da PF para ser ouvido no inquérito que investiga os dados falsos inseridos em cartões de vacina; a respeito das joias presenteadas a ele e a mulher, Michelle Bolsonaro, pela Arábia Saudita; e sobre as investigações dos atos de 8 de Janeiro.