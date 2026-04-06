Novo ministro de Lula votou a favor do impeachment de Dilma

Tadeu de Alencar foi escolhido pelo petista para substituir Márcio França; na Câmara, ele foi um dos 367 deputados que apoiaram a abertura do processo contra a então presidente

Beto Neves / MEMP Novo ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Tadeu Barbosa de Alencar



O novo ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Tadeu Barbosa de Alencar, votou a favor da abertura do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff na Comissão Especial do Impeachment, em 2016. O ex-secretário-executivo da pasta foi escolhido pelo presidente Lula (PT) para chefiar a pasta. A decisão saiu no Diário Oficial da União, de sexta-feira (3).

Tadeu Alencar foi o escolhido pelo petista para substituir Márcio França, que deixou governo federal a fim de disputar um cargo político por São Paulo nas eleições de 2026.

A escolha de Lula acontece no momento em que o governo realiza trocas em sua equipe ministerial. Ao todo, 16 ministros de Estado foram exonerados de seus cargos. A saída em massa tem o objetivo de atender à legislação e cumprir o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, já que os ex-ministros estudam lançar candidaturas no pleito de 2026.

O voto de Tadeu Alencar a favor do impeachment ocorreu durante a tramitação do processo na Câmara dos Deputados, em abril de 2016. Na ocasião que marcou o avanço do processo, o Plenário da Casa aprovou o relatório, elaborado pelo deputado Jovair Arantes (PTB-GO), com 367 votos a favor, 137 contrários e 7 abstenções. O número superou com folga a marca de 342 votos mínimos necessários para autorizar o Senado Federal a julgar a petista por crime de responsabilidade.

A sessão que carimbou a derrota de Dilma na Câmara contou com a presença de 511 deputados federais e foi marcada por forte tensão, com princípio de tumulto e comemoração a cada voto. Ao todo, o processo de discussão e votação do impeachment na Casa consumiu quase 53 horas de trabalhos legislativos.

Além da pasta do Empreendedorismo, a publicação no DOU revelou outra mudança na Esplanada. O também ex-secretário-executivo Márcio Fernando Elias Rosa foi nomeado como novo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Ele chega para substituir Geraldo Alckmin, que deixou o comando do ministério para concorrer novamente à vice-presidência na chapa de Lula.