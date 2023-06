STF forma maioria e decide tornar réus mais 70 acusados pelo 8 de Janeiro

Esta é a sétima rodada de julgamentos para tornar réus os acusados pela PGR; até agora, a Corte já decidiu a favor das denúncias contra 1.245 pessoas

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O ministro Alexandre de Moraes, do STF, é o relator do inquérito na Suprema Corte que investiga os atos de 8 de Janeiro



O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta sexta-feira 9, tornar réus mais 70 denunciados pela Procuradoria Geral da União (PGR) por participarem dos atos de 8 de Janeiro . Os votos dos magistrados estão sendo recolhidos virtualmente, em sessão que iniciou no último dia 2, e já formou maioria contra os acusados. Até agora, apresentaram suas decisões, os ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, seguindo o voto do relator, Alexandre de Moraes. Em desacordo, o ministro Nunes Marques apresentou voto contra as denúncias. Esta foi a sétima rodada dos julgamentos que analisam a condição do total de 1.390 acusados pela PGR de envolvimento direto nas manifestações que depredaram os prédios dos três poderes. Em razão do grande volume de acusados, a Suprema Corte decidiu fazer o julgamento em blocos. No último deles, finalizado na última segunda-feira, 29, o STF decidiu tornar réus os autores intelectuais dos ataques. Somados a decisão desta sexta, já são 1.245 réus pelos ataques do 8 de Janeiro. Em seu relatórios, Moraes citou os chamados delitos multitudinários, crimes praticados por um grande número de pessoas, e destacou que o julgamento sobre os ataques não diz respeito a qualquer manifestação crítica. “A liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes do sistema democrático, merecendo devida proteção”, afirmou.