Nunes culpa Enel por cratera na Consolação e diz que vai cobrá-la: ‘Muito lentos’

Segundo o prefeito, a companhia de energia só enviou uma equipe às 10h30 desta manhã, quase 12h depois da explosão: ‘Não é razoável’

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), culpou a distribuidora de energia Enel pela cratera na Rua da Consolação, no centro da capital. A empresa, porém, descartou envolvimento, disse que a rede de energia está intacta e apontou a presença de gás no local.

“Se constatado que é a Enel – o que me parece que sim, até porque não pode ser Sabesp, porque não tem água, e a Comgás já constatou que não tem nenhuma relação com a empresa. Agora o que sobra é a Enel, até porque tem enterramento de fios ali -, eu vou cobrá-los, porque eles são muito lentos”, afirmou Nunes à imprensa nesta segunda-feira, 2.

Segundo o prefeito, a Enel só enviou uma equipe às 10h30 desta manhã, quase 12h depois da explosão. “Não é razoável.”

O que diz a Enel?

A Enel, no entanto, afirma que “não houve dano nenhum na rede elétrica”. No local, segundo a empresa, há apenas cabos da rede enterrada, que não conseguiriam causar uma explosão do nível da que ocorreu. A companhia ainda destaca que os cabos estão intactos.

A concessionária diz que suas medições chegaram a detectar a presença de gás no local, o que não foi confirmado por duas inspeções da Comgás, que enviou material ao laboratório para uma análise mais aprofundada.

Segundo a concessionária de energia, técnicos da Enel haviam inspecionado o local pouco antes do acidente, na noite de domingo, “em função de dois chamados registrados sobre a presença de aquecimento do piso”.

A empresa diz ainda que a explosão não afetou o fornecimento de energia na região. “A companhia desligou a luz, de maneira preventiva por segurança, para apenas um cliente que segue atendido por meio de gerador”, acrescenta.

A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), por sua vez, informou que não identificou vazamento na sua rede após duas vistorias e afirmou que o episódio não tem relação com o serviço da empresa

A Secretaria Municipal das Subprefeituras informou acompanhar os trabalhos, enquanto as concessionárias realizam vistorias e apuram as condições no local.

O sentido bairro da Consolação entre a Rua Maceió e a Avenida Paulista segue interditado para carros. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou uma faixa reversiva na Avenida Angélica como alternativa.

Como a cratera surgiu?

O buraco abriu repentinamente na noite deste domingo, 1.º, na altura do número 2.104 da Consolação. Um carro que passava pelo local quase foi engolido. Apesar do impacto, não houve registro de feridos.

A cratera surgiu às 22h16, no sentido bairro – na subida da Consolação em direção à Avenida Paulista.

Antes da explosão, testemunhas relataram ter visto fumaça preta saindo do asfalto e sentido um forte odor, descrito como semelhante a borracha queimada.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, assim como a Enel, a Comgás e a CET.

A companhia de tráfego interditou três faixas no sentido bairro da Consolação, além da calçada. No sentido centro, foi bloqueada uma faixa, perto da Rua Matias Aires e da Rua Antônio Carlos. Também foram interditadas uma faixa da Matias Aires e outra na Antônio Carlos.

Painéis de mensagens variáveis foram instalados para informar aos motoristas sobre a interferência, e um desvio foi implantado: veículos devem seguir pela Rua Maceió e Avenida Angélica, enquanto ônibus e táxis circulam pela faixa exclusiva da Consolação, na altura da Rua Maceió.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte e a SP, 25 linhas de ônibus estão operando com velocidade reduzida. Confira a lista abaixo:

