O que o PSB pediu a Lula na reunião dos partidos em Brasília

Sigla comandada por Carlos Siqueira apresentou ao ex-presidente os Estados considerados prioritários na busca por uma aliança nas eleições de 2022

Ricardo Stuckert/Twitter/@Lula Ex-presidente da República se reuniu com integrantes do PSB na terça-feira, 5



Em uma reunião com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na terça-feira, 5, em Brasília, a cúpula do PSB indicou os Estados nos quais o partido pretende lançar candidatos ao governo local e espera contar com o apoio do PT nas eleições de 2022. Para os socialistas, a aliança em torno da candidatura do ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) é uma prioridade. O Estado de Pernambuco, onde a legenda possui lideranças históricas, também é visto como essencial.

Além de São Paulo e Pernambuco, o PSB quer focar nos Estados do Rio de Janeiro, onde o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) é pré-candidato ao governo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Há, ainda, o caso do Maranhão, onde o governador Flávio Dino, recém-filiado ao partido, deve se lançar ao Senado. Segundo relatos dos presentes, Lula sinalizou que deve, sim, apoiar a candidatura de Freixo. “Foi uma segunda conversa. Há seis meses, tivemos uma reunião digital. Agora, Lula nos convidou e conversamos sobre possíveis alianças para o ano que vem. Colocamos os nossos interesses e ouvimos os deles. O que nos unifica é a oposição ao governo Bolsonaro. É algo em construção, trabalhamos com a possibilidade de união”, disse à Jovem Pan o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira.

Além de Siqueira e Freixo, participaram do encontro o líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon (PSB-RJ), o líder do partido na Câmara dos Deputados, Danilo Cabral (PE), o deputado Bira do Pindaré (MA) e o ex-governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg. Apesar do pedido do PSB, a composição no Estado de São Paulo não é fácil, umas vez que Lula pretende lançar o nome do ex-prefeito Fernando Haddad como candidato ao Palácio dos Bandeirantes. Os membros do PSB não descartam que o PT venha a compor a chapa de Márcio França, mas, segundo apurou a Jovem Pan, os petistas avaliam que esta é uma possibilidade remota.