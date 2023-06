OCDE diz que avançou o processo de adesão do Brasil ao grupo

País iniciou no ano passado as tratativas formais para ingresso na organização econômica

OCDE avisa que houve 'progresso' no processo de adesão do Brasil



O conselho ministerial da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) emitiu declaração parabenizando o Brasil pelo avanço no processo de ingresso do país ao grupo e adesão aos padrões da organização. O colegiado, fórum máximo da OCDE, se reuniu nesta semana e também avaliou o ingresso de outros países. “Parabenizamos o progresso feito no processo de adesão do Brasil, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia. Continuamos nossa colaboração com parceiros-chave e outros, inclusive por meio de programas regionais e nacionais, bem como sua adesão aos padrões da OCDE”, disse o comunicado. “Reafirmamos a importância do multilateralismo e de permanecermos unidos para enfrentar desafios globais e em ir além de nossos membros atuais para aprimorar e desenvolver parcerias globais”, informa. O documento foi enviado após o encontro do conselho, que teve como presentes ministros de economia e relações exteriores dos países membros e parceiros da OCDE, além de representantes de organizações internacionais.

Em 2022, o Brasil foi autorizado a iniciar as negociações formais para o processo de adesão ao grupo, que conta hoje com 38 países membros, e que promove as boas práticas de políticas públicas e o crescimento econômico sustentável. Para isso, é necessário que o país atenda a mais de 200 exigências em áreas como educação, saúde, combate à corrupção e meio ambiente. Os padrões também definem regras sobre defesa da democracia, proteção dos direitos humanos e preservação da liberdade individual.