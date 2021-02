Onyx Lorenzoni pede exoneração de Secretaria-Geral para tratar de emendas do Orçamento

Segundo a assessoria, ele reassumirá o comando da pasta no dia 2 de março

Anderson Riedel/PR Saída de Lorenzoni foi publicada no DOU desta sexta, 26



Onyx Lorenzoni pediu exoneração do cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 26. Segundo comunicado emitido pela assessoria de comunicação do órgão, o pedido foi feito para que Onyx possa tratar de emendas do Orçamento Nacional e que ele deverá reassumir o comando da pasta no dia 2 de março. Lorenzoni foi o quarto ministro a assumir a Secretaria-Geral da Presidência durante o governo Bolsonaro. Antes dele, o advogado Gustavo Bebianno, o general Floriano Peixoto e o policial da reserva Jorge Oliveira ocuparam o posto, sendo que o último deixou o cargo para assumir uma cadeira no Tribunal de Contas da União (TCU).