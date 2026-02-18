Oposição comemora rebaixamento de escola de samba que homenageou Lula

A Acadêmicos de Niterói ficou em último lugar na classificação geral do Grupo Especial, com 264,6 pontos

CARLOS SANTTOS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Pela primeira vez no Grupo Especial, a Acadêmicos de Niterói levou à Sapucaí o samba-enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula operário do Brasil"



Políticos de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nesta quarta-feira (18) o rebaixamento da escola Acadêmicos de Niterói cujo samba-enredo homenageou o petista. A agremiação ficou em último lugar na classificação geral do Grupo Especial, com 264,6 pontos, e retornou para a Série de Ouro.

O senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez duas publicações em seu perfil no X (ex-Twitter) depois de o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói ser sacramentado. Na primeira postagem, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo da ala “Neoconservadores em conserva”, no qual escreveu: “quem ataca a família não merece aplauso”.

Ainda na publicação, o parlamentar disse que “dos projetos de Deus não se zomba”. Flávio também afirmou que “Lula é sempre uma ideia ruim, seja para governar o país” ou “para ser um samba-enredo”.

“Nunca nos esqueçamos: família é algo sagrado. Depois dessa escola, o próximo rebaixamento vai ser do Lula e do PT”, escreveu o senador.

Na segunda publicação, Flávio compartilhou uma foto da tabela com o resultado parcial da apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro. Na imagem, a Acadêmicos de Niterói figurava na última colocação, com 146,9 pontos. Na postagem, o senador escreveu a passagem da bíblia Gálatas 6:7: “Não vos enganeis: de Deus não se zomba; pois tudo o que o homem semear, isso também colherá”.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), compartilhou um vídeo no X com montagem da notícia do rebaixamento da escola de samba e vídeos ao fundo de comemorações. Na publicação, o também pré-candidato à presidência disse que “a primeira derrota do PT em 2026 já veio”. “A gente fica muito triste com uma notícia dessas”, ironizou o chefe do Executivo mineiro.

Em publicação no X, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que o rebaixamento da escola de samba “demonstra como Lula está afundando o Brasil”. “Isso sim foi uma homenagem muito bem adequada”, escreveu o parlamentar.

O deputado federal delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP) fez duas publicações no X. Na primeira postagem, o parlamentar compartilhou uma imagem feita por inteligência artificial de um homem parecido com Lula no rótulo de uma lata de conservas acompanhado por duas pessoas com fantasia carnavalesca e escrito: “Rebaixamento em conserva. Consegui rebaixar a escola e usar dinheiro público”.

Também na publicação, Bilynskyj disse que o petista “atacou conservadores, usou dinheiro público, fez propaganda política irregular, que pode o deixar inelegível, e rebaixou a escola”. “Lula é o verdadeiro camisa 10. Ansioso pela próxima pesquisa dando meu amigo Flávio Bolsonaro vencedor em primeiro turno”, escreveu o deputado.

Na segunda postagem, Bilynskyj escreveu apenas “Lula rebaixado” em caixa alta.

Por meio de seu perfil no X, o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) compartilhou a notícia de rebaixamento da Acadêmicos de Niterói e escreveu: “Um presságio”.

O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL-SC) disse, em publicação no X, que Lula “saiu do desfile para uma derrota humilhante”. “Dinheiro do contribuinte, palco político e promoção pessoal. Na prática, propaganda antecipada com maquiagem de evento cultural. Desagradou a maioria, usou a máquina pública”, escreveu o segundo filho de Bolsonaro.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) publicou um vídeo em seu perfil no Instagram com uma montagem da ala “Neoconservadores em conservada” e de Lula em momento de oração com religiosas e integrantes do governo, acompanhado do texto: “A sua família é uma piada, a sua fé é uma piada, mas eles querem seu voto”. Na legenda da postagem, a parlamentar disse que “pátria e família não são piadas, são o seu fundamento, e estão de olhos abertos”.

“Caiu mas não vamos esquecer. Eles zombam, eles satirizam, eles nos chamam de atrasados, mas quando chega a época da eleição, o discurso muda. Eles vestem uma máscara de piedade, procuram nossos pastores e dobram os joelhos apenas para garantir o seu voto”, escreveu Damares.

A senadora ainda acrescentou: “Não se deixem enganar por lobos em pele de cordeiro! Quem aplaude o escárnio contra Deus e a família não pode ser o mesmo que diz cuidar do nosso povo. A nossa proteção vem do Alto e a nossa força vem da verdade”.

Em seu perfil no Instagram, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) postou um vídeo acompanhado da legenda: “Acadêmicos de Niterói caiu. O próximo será o descondenado!”. Na publicação, o parlamentar alegou que a escola de samba fez uma “campanha antecipada para Lula”, “atacou Bolsonaro” e “zombou de cristãos e da família”.

“Plantaram crimes, intolerância e colheram rebaixamento. Fico imaginado a cabeça de Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, que financiou essa imundice, sujou a imagem da nossa cidade, rebaixou a escola e contribuiu com a queda de Lula, seja com a inelegibilidade, seja com a derrota nas urnas”, disse Jordy.

Por meio de publicação no X, a conta oficial do Partido Liberal disse que o petista “prometeu tudo, entregou nada, como sempre”. Ainda escreveu: “Lula rebaixado”.

Prometeu tudo.

Desfile em homenagem a Lula

Pela primeira vez no Grupo Especial das escolas de samba, a Acadêmicos de Niterói levou à Marquês de Sapucaí, no domingo (15), o samba-enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula operário do Brasil”. O petista esteve presente no Sambódromo acompanhado da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, de seus ministros, autoridades e políticos.

Estava inicialmente previsto a participação de Janja na homenagem. No entanto, a primeira-dama desistiu de desfilar para evitar problemas com a Justiça Eleitoral e desgastes com a base do governo. A oposição alega que o samba-enredo da escola é uma propaganda política antecipada.

Outra questão alvo de críticas foi a ala “Neoconservadores em conservada”. A escola retratou a “família tradicional”, formada por casal heterossexual e filhos, em latas de conservas. Ainda apareceram representações de evangélicos, militares e mulheres brancas na fantasia.