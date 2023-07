Lula mantém Nísia na Saúde e garante pagamento retroativo do piso da enfermagem

Pagamento do piso salarial da enfermagem será retroativo a maio deste ano. As manifestações ocorreram durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília.

Julia Prado/MS Lula e a Ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante lançamento do Novo Programa Farmácia Popular do Brasil. Recife, 07.06.2023. Fotos: Julia Prado/MS



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a ministra da Saúde, Nísia Trindade, está “garantida no cargo” e que autorizou o pagamento retroativo a maio deste ano do piso nacional da enfermagem aos servidores do Sistema Único de Saúde (SUS). As manifestações ocorreram durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, nesta quarta-feira, 5. O presidente disse que se antecipou para tranquilizar a ministra. “Na semana passada, eu liguei para a Nísia. Eu tinha lido uma nota no jornal, de que tinha alguém reivindicando o Ministério da Saúde. Eu fiz questão de ligar pra Nísia, porque eu ia viajar para fora do Brasil. Eu disse ‘Nísia, vá dormir e acorde tranquila, porque o Ministério da Saúde é do Lula, foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser”, apontou, sobre especulações de que partidos aliados do governo teriam reivindicado a pasta.

Lula voltou a defender o pagamento do piso, em acordo com a própria ministra. “Enfermagem não é um trabalho menor. Quem vai limpar as pessoas, quem leva no banheiro, quem dá injeção é exatamente o pessoal de baixo, que trabalha muito. Por isso tem que ser valorizado. A companheira Nísia tomou a decisão: ela vai pagar o piso, vai pagar o atrasado desde maio, e mais o décimo terceiro”, completou Lula. A decisão pelo pagamento foi acordada durante reunião de Lula com ministros no Palácio do Alvorada, à qual compareceram Nísia Trindade e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Com a decisão pelo pagamento retroativo no SUS, o governo espera sanar a série de paralisações anunciadas pela categoria.