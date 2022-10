Órgão do MPF dá três dias para governo explicar falas de Damares sobre supostos abusos de crianças

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos terá que informar detalhes sobre denúncias de tráfico transnacional de crianças e estupro de vulneráveis

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Damares Alves é ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos



A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), órgão vinculado ao Ministério Público Federal, solicitou nesta terça-feira, 11, que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos informe detalhadamente todos os casos de denúncias envolvendo tráfico transnacional de crianças e estupro de vulneráveis recebidos nos últimos sete anos. O prazo é de três dias para resposta. O pedido acontece após denúncia sobre prática de estupro e tráfico de crianças na Ilha de Marajó, no Pará, feitas pela ex-ministra e senadora eleita pelo Distrito Federal Damares Alves durante um discurso na Assembleia de Deus durante o último fim de semana. A ex-chefe do ministério da Mulher afirmou que crianças do arquipélago são traficadas para o exterior, submetidas à mutilações corporais e a regimes alimentares que facilitam abuso sexuais. “Nós temos imagens de crianças brasileiras com quatro anos que, quando cruzam as fronteiras sequestradas, tem os seus dentinhos arrancados para elas não morderem durante o sexo oral. Essas crianças comem comida pastosa para o intestino ficar livre para hora do sexo anal”, disse a ex-ministra na ocasião.

Segundo o procurador federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena, a manifestação de Damares foi recebida “com preocupação e perplexidade”, especialmente porque podem se tratar de informações sigilosas. A solicitação de informações é endereçada à ministra Cristiane Britto e deve conter lista com número de registro, o procedimento no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e as íntegras de cada caso, inclusive com o encaminhamento dado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O pedido reforça solicitação feita nesta segunda, 10, por membros do Ministério Público Federal do Pará, que querem explicações sobre as declarações da ex-ministra e quais providências foram tomadas em cada denúncia.