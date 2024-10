Pablo Marçal critica suspensão de redes sociais após publicação de laudo falso contra Boulos

‘A perícia está de parabéns em trabalhar no fim de semana; sobre o que o Datena fez comigo, a perícia não achou tempo para trabalhar’, ironizou o candidato

O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, classificou como “desproporcional” a suspensão de suas redes sociais após a publicação do laudo falso contra o adversário Guilherme Boulos (PSOL). As declarações ocorreram no fim da tarde, após ter votado em uma escola no bairro de Moema, na zona sul da capital paulista.

“Um candidato ficar sem o seu único meio de comunicação a poucas horas da eleição é desproporcional”, disse o coach. Na ocasião, ele também se referiu de forma irônica à perícia, que atestou a falsidade do documento publicado por ele no Instagram e na rede social X.

“A perícia está de parabéns em trabalhar no fim de semana. Sobre o que o Datena fez comigo, a perícia não achou tempo para trabalhar”, afirmou. Marçal afirmou que nem ele, nem seus advogados, receberam alguma intimação em relação ao caso. Além disso, declarou estar “100% em paz”.

