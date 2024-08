Pablo Marçal oficializa candidatura em São Paulo pelo PRTB

Com 37 anos e nascido em Goiânia, candidato é empresário e vende na internet cursos e mentoria de desenvolvimento pessoal

MARCELO ESTEVãO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marçal se coloca como o candidato bolsonarista na corrida eleitoral



Em evento neste domingo (4), Pablo Marçal oficializou sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. Ele será candidato pelo PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), que era a sigla do ex-presidente da República Hamilton Mourão e associado ao seu fundador Levy Fidelix. Com 37 anos e nascido em Goiânia (GO), Marçal é empresário e vende cursos e mentoria de desenvolvimento pessoal na internet. Na convenção partidária realizada na Max Arena na Mooca, Zona Leste da capital paulista, Marçal anunciou a policial Antônia de Jesus como candidata a vice de sua chapa. “Ela é casada, católica, não nasceu na cidade de São Paulo, é nordestina. Veio para cá em 1996 e é alguém que tem contribuindo com essa cidade. Fizemos uma oração de aliança para o povo”, disse Marçal. O empresário também fez críticas ao atual prefeito Ricardo Nunes, que tenta a reeleição neste ano e o chamou de “alguém que não está à altura da cidade”.