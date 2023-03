Pacheco vê avanço nas negociações sobre tramitação das MPs após encontro com Lira

Presidente do Senado esteve nesta terça-feira, 28, com o presidente da Câmara e falou em reunião ‘cordial’; expectativa é que senadores avaliem mudanças propostas pelos deputados

Edilson Rodrigues/Agência Senado À mesa, presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) conduz sessão



O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que houve um avanço nas negociações com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a respeito da tramitação das medidas provisórias (MPs) no Congresso Nacional. O encontro entre os presidentes de ambas as Casas aconteceu nesta terça-feira, 28. Após a reunião, Pacheco disse à TV Globo que o encontro foi “cordial”. Agora, a expectativa é que ele apresente até a quarta-feira, 29, a proposta da Câmara para as lideranças do Senado. A Jovem Pan já havia antecipado o impasse envolvendo a falta de acordo no Legislativo para a tramitação das MPs. De um lado, Pacheco e demais senadores defendem adoção do rito constitucional, com a instalação das comissões mistas. Do outro, Lira e deputados falam em subrepresentação da Câmara e cobram mudanças. O acordo proposto pela Câmara dos Deputados aceita a manutenção das comissões mistas para análise das medidas provisória, o que agrada os senadores, mas estipulam prazo máximo para os colegiados apreciem as MPs. Se o prazo for estourado, os textos seguirão direto para o plenário, começando pela Câmara. Além disso, os aliados de Arthur Lira também pedem ampliação no número de deputados membros das comissões – o cenário defendido nos bastidores, neste momento, é que os colegiados sejam formados por 24 deputados e 8 senadores.