Padilha diz que Lula está ótimo, mas volta ao Planalto ainda não tem data definida

Ministro afirmou que a recomendação médica é que o presidente continue no Alvorada nesta quarta-feira, 29

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Médico de Lula, Roberto Kalil, recomendou repouso ao presidente Lula até o término do tratamento médico, que deve durar sete dias



O ministro Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu um “veto” ministerial e médico e deve permanecer despachando do Palácio do Alvorada. A expectativa era que o mandatário retomasse a trabalhar no Palácio no Planalto a partir desta quarta-feira, 29. No entanto, segundo Padilha, a nova recomendação médica é que o chefe do Executivo permaneça “mais preservado”, pelo menos até o fim do dia. “[Lula] está ótimo. O presidente está muito bem de saúde. Ele queria já voltar para o palácio do Planalto. A gente que vetou. Ele recebeu um veto ministerial e médico da minha parte, da doutora Ana e do doutor Kalil”, disse o ministro. Ao ser questionado sobre o motivo da proibição do retorno do presidente ao Planalto, Alexandre Padilha ponderou que “é melhor”. Agora, a estimativa é que o chefe do Executivo volte a despachar do Planalto “provavelmente até o final dessa semana”, mas sem definição. “A recomendação médica é pelo menos até hoje que ele fique aqui no Alvorada. Ao longo do dia tanto a equipe médica quanto o próprio presidente podem decidir retornar amanhã ou não para o Palácio”, concluiu o ministro.

Como a Jovem Pan antecipou, o médico de Lula, Roberto Kalil, recomendou repouso ao presidente Lula até o término do tratamento médico, que deve durar sete dias. “Ele está melhor. São dois dias de pneumonia, também está com influenza. É uma viagem longa, desgastante. É mais seguro também”, ponderou Kalil, em conversa com o site da Jovem Pan. O chefe do Executivo foi diagnosticado com pneumonia na última quinta-feira, 23. Inicialmente, o Palácio do Planalto chegou a afirmar que a viagem do mandatário à China, prevista para o último final de semana, aconteceria. No entanto, em razão do quadro de saúde, Roberto Kalil recomendou o adiamento da viagem, que ainda não tem uma nova data para acontecer. “Vão trabalhar em uma nova data. Tem muito interesse do governo chinês em receber o presidente Lula”, completou Padilha.