Para mostrar que Datena não vai desistir, PSDB antecipa convenção para candidatura

Nos bastidores, a mudança de partido de Datena, que havia se filiado ao PSB antes de virar tucano, é vista como uma traição, mas aliados de Tabata Amaral ainda confiam em uma aliança

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO| José Luiz Datena come sanduíche de mortadela durante visita ao Mercadão



O PSDB decidiu antecipar sua convenção para o dia 27 de julho, com o objetivo de reforçar a candidatura de José Luiz Datena à Prefeitura de São Paulo. A decisão visa mostrar que Datena não desistirá da disputa, como ocorreu em outras quatro ocasiões. Inicialmente, o evento estava marcado para 3 de agosto, mas a nova data coincide com a convenção do PSB, partido de Tabata Amaral, que também é pré-candidata. Nos bastidores, a mudança de partido de Datena, que migrou do PSB para o PSDB, é vista como uma traição. Tabata havia lançado sua pré-candidatura ao lado do apresentador, com a possibilidade de ele ser seu vice. No entanto, após a migração, os tucanos decidiram lançar Datena como candidato próprio.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar do clima de traição, aliados da deputada federal ainda esperam uma possível aliança com o PSDB até o dia 27 de julho. Caso a aliança não se concretize, Tabata Amaral considera lançar uma chapa pura pelo PSB, com possíveis vices como Lu Alckmin, esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin, ou Lu França, esposa do ministro Márcio França. A convenção tucana ocorrerá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini