Paraná Pesquisas: Nunes tem 26,9% contra 24,7% de Boulos na corrida pela Prefeitura de São Paulo

Levantamento testou desempenho do atual prefeito contra Pablo Marçal, Datena e o pré-candidato do PSOL, e ele levaria a melhor contra todos

Montagem: Estadão Conteúdo Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) são os dois primeiros colocados em todos os cenários



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta sexta-feira (21) um novo levantamento sobre as eleições na cidade de São Paulo. O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) lidera nos três cenários apresentados, mas está tecnicamente empatado com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) no primeiro, considerado o principal. O emedebista tem 26,9% das intenções de voto contra 24,7% do psolista. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais. O terceiro colocado é o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 11,6%, seguido de perto pelo coach Pablo Marçal (PRTB), que tem 10,9%. Também são listados na pesquisa Tabata Amaral (PSB), com 6,4%, Marina Helena (Novo), 3,6%, Kim Kataguiri (União Brasil), 2,4%, João Pimenta (PCO), 0,9%, Altino (PSTU), 0,3%, Ricardo Senese (UP), com os mesmos 0,3%, e Fernando Fantauzzi (DC), 0,2%.

A vantagem de Nunes sobre Boulos é maior nos cenários 2 (sem Kim Kataguiri) e 3 (sem Kataguiri e Datena). Além disso, o prefeito venceria no segundo turno Boulos (50,5% a 35%), Marçal (44,8% e 33,7%) e Datena (47,7% e 29,3%) — essas foram as três configurações testadas pelo Instituto Paraná. O emedebista, de acordo com o levantamento, tem baixa rejeição entre os paulistanos: 17,9% dos entrevistados não votariam em Ricardo Nunes em nenhuma hipótese. Guilherme Boulos (31%) e Pablo Marçal (24,6%) são os pré-candidatos mais rejeitados. A atual gestão municipal é aprovada por 60,% dos eleitores de São Paulo e reprovada por 35,5%. Segundo o Paraná, 41,5% a consideram boa ou ótima, 30,8% a acham regular e 26,1% a consideram ruim ou péssima.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também foi bem avaliado pelos paulistanos. A administração estadual conquistou 57,1% de aprovação e na pesquisa e 38,7% de desaprovação. O governo Tarcísio é considerado bom ou ótimo por 43,0% dos entrevistados, regular por 27,1% e ruim ou péssimo por 28%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem mais eleitores de São Paulo que o aprovam (48,7%) do que os que o reprovam (47,9%), mas a margem é apertadíssima. O levantamento mostra que 34,5% consideram o governo federal bom ou ótimo, 25,9% o avaliam como regular e 37,9% acham ruim ou péssimo.