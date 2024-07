Paraná Pesquisas: Delegado Éder Mauro lidera disputa à prefeitura de Belém

O candidato do PL aparece com 30,7% das intenções de voto na corrida eleitoral, segundo levantamento; a seguir, Igor Normando (MDB) aparece com 18,2% e Edmilson Rodrigues (Psol), com 13,8%

Divulgação/ Agência Câmara Delegado Éder Mauro, que aparece em primeiro lugar na pesquisa de intenções de voto, tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro



O Delegado Éder Mauro (PL) lidera a pesquisa estimulada à prefeitura de Belém, no Pará, com 30,7% das intenções de voto, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira (16) pelo instituto Paraná Pesquisas. A seguir, Igor Normando (MDB) aparece com 18,2% e Edmilson Rodrigues (Psol) com 13,8%, em empate técnico pela margem de erro de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. O deputado estadual Thiago Araújo (Cidadania) ficou com 7,2%; o radialista Jefferson Lima (Podemos) com 6,1%; e o delegado federal Everaldo Eguchi (PRTB) com 7,1%. Com grau de confiança de 95,0%, a pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 15 de julho e ouviu 710 eleitores, que responderam à pergunta: “Se as eleições para Prefeito de Belém fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria?”. O grau de confiança é de 95,0%.

Das pessoas ouvidas, 9,9% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 5,6% não souberam ou não responderam. Na pesquisa espontânea, em que entrevistados responderam à pergunta “Se as eleições para Prefeito de Belém fossem hoje, em quem o(a) Sr(a) votaria?”, sem apresentar nomes, Delegado Éder Mauro, Igor Normando e Edmilson Rodrigues aparecem com 10,7%, 5,5% e 5,1%, respectivamente.

