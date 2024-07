Paraná Pesquisas: deputado estadual Vinicius Camarinha lidera eleições em Marília

Tucano tem 47,6% das intenções de voto, bem à frente dos outros seis candidatos; levantamento também avaliou desempenho dos governos municipal, estadual e federal

Divulgação/Instituto Paraná Pesquisas Paraná Pesquisas divulgou levantamento sobre as eleições em Marília



O deputado estadual Vinicius Camarinha (PSDB) é o grande favorito para vencer as eleições na cidade de Marília, no interior de São Paulo, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira (23). O tucano tem 47,6% das intenções de voto, bem à frente dos outros seis candidatos: Garcia da Hadassa (Novo), com 12,4%; Eduardo Nascimento (Republicanos), 8,3%; Ricardinho Mustafá (PL), 6,8%; Delegado Vico (PV), 3,9%; Wilson Vidotto (PDT), 2,5%; e João Pinheiro (PRTB), 2,1%. Em um segundo cenário, sem a presença de Vidotto, Camarinha pula para 48,3%, ante 12,5% de Hadassa, que se mantém em segundo. A margem de erro é de 3,8 pontos percentuais.

A pesquisa também avaliou o grau de satisfação dos eleitores de Marília com os governos municipal, estadual e federal. O prefeito Daniel Alonso (PL) alcançou 20,4% de aprovação e 75,2% de desaprovação. A sua gestão foi avaliada como boa ou ótima por 10,3% dos entrevistados, regular por 25,1% e ruim ou péssima por 62,9%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também não conseguiu bom desempenho, com 30% de aprovação e 65,1% de desaprovação. O governo federal é considerado bom ou ótimo por 21,9% dos marilienses. Outros 19,2% o acham regular e 57,0% responderam ruim ou péssimo. Já o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi bem avaliado, com 64,6% de aprovação e 30,8% de reprovação. Além disso, seu trabalho à frente do Estado alcançou 47,6% de bom ou ótimo, 29,2% de regular e 20,7% de ruim ou péssimo.