Paraná Pesquisas divulga levantamento sobre eleições em Lorena, no interior de São Paulo

Fábio Marcondes (Republicanos) tem 44,5% das intenções de voto contra 39,3% do atual prefeito, Sylvinho Ballerini (PSD), mas eles estão empatados de acordo com a margem de erro

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira (23) um levantamento sobre as eleições na cidade de Lorena, no interior de São Paulo. O ex-prefeito Fábio Marcondes (Republicanos) lidera com 44,5% das intenções de voto contra 39,3% do atual gestor municipal, Sylvinho Ballerini (PSD). No entanto, considerando a margem de erro de 4,2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. Paula Sennes (PSB), terceira e última colocada, soma 4,1% das intenções. Em um cenário sem a presença de Sennes, a disputa se mantém acirrada: 46,7% de Marcondes contra 40,5% de Ballerini. O Instituto Paraná também mediu o grau de satisfação da atual administração municipal: ela é aprovada por 61,6% dos eleitores e reprovada por 33,4%. O trabalho de Ballerini à frente da prefeitura é considerado bom ou ótimo por 45,3%, regular por 31,9% e ruim ou péssimo por 21%.

A pesquisa também avaliou os governos de São Paulo e federal. A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) alcançou 76% de aprovação entre os eleitores de Loena contra 18,8% de desaprovação. Outros 5,2% não quiseram ou não souberam responder. Além disso, 60% dos entrevistados consideram o trabalho do governador bom ou ótimo, 25,9% avaliaram como regular e apenas 10,8% responderam ruim ou péssimo. Vale lembrar que Tarcísio é do mesmo partido de Marcondes. Já o governo federal não teve desempenho tão bom. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 37,4% de aprovação e 59% de desaprovação; 3,6% não souberam ou não quiseram responder. Além disso, 27,4% consideram a gestão do petista boa ou ótima, 18,4% a acham regular e 51,4% a classificam como ruim ou péssima.