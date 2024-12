Paraná Pesquisas: Eleitores de Jundiaí aprovam governos municipal e estadual, mas reprovam o federal

De acordo com a coleta de dados realizada através de 764 eleitores, entrevistados entre os dias 13 e 15 de dezembro deste ano, a gestão de Luiz Fernando Machado (PL) foi aprovada por 77% dos jundiaienses

Reprodução/Instagram/@luizjundiai 22,4% classificaram a administração de Fernando como “ótima” e 44% como "boa"; outros 20,9% consideraram a gestão “regular”



Um levantamento divulgado nesta quarta-feira (17) pelo Instituto Paraná Pesquisas revelou que a população de Jundiaí avalia positivamente as administrações municipal e estadual, mas reprova o governo federal. De acordo com a coleta de dados realizada através de 764 eleitores entrevistados entre os dias 13 e 15 de dezembro deste ano, a gestão do prefeito Luiz Fernando Machado (PL) na cidade foi aprovada por 77% dos jundiaienses. Destes, 22,4% classificaram a administração como “ótima” e 44% como “boa”. Outros 20,9% consideraram a gestão “regular”, enquanto 5,5% a avaliaram como “ruim” e 6% como “péssima”. Tal amostra representativa do município de Jundiaí atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,6 pontos percentuais para os resultados gerais. Os dados foram coletados por meio de entrevistas pessoais, respeitando quotas de gênero, idade, escolaridade e nível econômico.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também registrou avaliação positiva no município. Entre os entrevistados, 18,6% classificaram a gestão estadual como “ótima” e 36,5% como “boa” (55,1% somando as duas opções consideradas positivas). Já a soma de ruim e péssimo totaliza 20,2%. Na esfera federal, a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reprovada por 59,7% dos eleitores de Jundiaí, enquanto a aprovação ficou em 37,7%. Quando questionados sobre a avaliação da administração, 8,5% consideraram “ótima” e 19,9% “boa”. Em contrapartida, 37,3% avaliaram a gestão como “péssima” e 13,5% como “ruim”.

Confira as avaliações dos cidadãos de Jundiaí

Gestão municipal

Gestão estadual

Gestão federal

Publicado por Matheus Lopes