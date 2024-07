Paraná Pesquisas: ex-prefeito Antônio Gomide lidera a corrida para a Prefeitura de Anápolis

Levantamento também mostra alta aprovação do governo estadual na cidade goiana e rejeição às gestões municipal e federal

Divulgação/PT Antônio Gomide é pré-candidato do PT às eleições em Anápolis



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quarta-feira (17) um levantamento sobre a disputa para a Prefeitura de Anápolis, terceira cidade mais populosa de Goiás. O ex-prefeito Antônio Gomide (PT) lidera a corrida nos dois cenários apresentados, com possibilidade de vitória já no primeiro turno. No primeiro, ele alcançou 44,8% das intenções de voto contra 32,9% de Márcio Correa (MDB), o segundo colocado. Também são listados na pesquisa José de Lima (PL), com 4,9%, Eerizania Freitas (União Brasil), com 2,4%, Hélio Lopes (PSDB), com 1,4%, e Lisieux Borges (PSB), com 1%. O segundo cenário tem apenas quatro nomes: Gomide, Correa, Lima e Lopes. Nesta configuração, o petista lidera com 45,8%, o emedebista soma 33,4%, o pré-candidato do PL tem 5,4% e o tucano aparece com 1,9%. Por outro lado, a rejeição de Gomide é a mais alta entre os postulantes ao cargo: 31,3% dos eleitores disseram que não votariam no ex-prefeito em nenhuma hipótese. Já Márcio Corrêa foi citado por 18,6% dos entrevistados. A margem de erro é de aproximadamente 3,5 pontos percentuais.

O levantamento também verificou a satisfação do eleitor de Anápolis com as atuais gestões municipal, estadual e federal. O prefeito Roberto Naves (Republicanos) alcançou 56,3% de desaprovação e 38,9% de aprovação. A sua administração é considerada boa ou ótima por 24,4% dos entrevistados, enquanto 34,9% a consideram regular e outros 39,4% a avaliam como boa ou ótima. O governo Lula tem desempenho levemente inferior, com 30,9% de aprovação e 65,9% de desaprovação. Apenas 19,3% o consideram bom ou ótimo, 21,9% o acham regular e 57,1% o classificam como ruim ou péssimo. Já o governador Ronaldo Caiado (União) está em alta com o eleitorado da cidade. A sua gestão é aprovada por 81,5% dos entrevistados e desaprovada por 15,5%. Além disso, 67,9% a avaliam como boa ou ótima, 20,8% a consideram regular e somente 9,9% a classificam como ruim ou péssima.