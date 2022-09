Paraná Pesquisas: Haddad cai para 29,8%, Tarcísio sobe para 26,4%, e Garcia vai a 21,8% das intenções

Levantamento também aponta a liderança de Márcio França pela disputa à vaga paulista no Senado Federal em 2022

Reprodução/Paraná Pesquisas Segundo o último levantamento do Paraná Pesquisas, Haddad continua liderando as intenções de votos na disputa pelo governo de São Paulo



A novo levantamento eleitoral para o governo do Estado de São Paulo feita pelo Paraná Pesquisas e divulgado nesta sexta-feira, 23, aponta queda de Fernando Haddad (PT) em intenções de votos, de 31,2% para 29,8%. Ainda assim, o petista lidera a disputa pelo Palácio dos Bandeiras. Logo atrás dele vem Tarcísio de Freitas (Republicanos), que continua sua curva de crescimento, de acordo com o instituto, saindo de 25,2% e chegando a 26,4% das intenções de votos. Em terceiro lugar figura o atual governador do Estado, que briga pela reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB), que também vem crescendo junto ao eleitorado e alcançou 21,8%. No levantamento anterior do Paraná Pesquisas, Garcia tinha 17,3%, tendo registrado o maior crescimento neste período. Além deles, pontuaram também Vinícius Poit (Novo), 0,9%; Altino Júnior (PSTU), 0,4%; Carol Vigliar (UP), 0,4%; Elvis Cesar (PDT), 0,4%; Edson Dorta (PCO), 0,2%; Gabriel Colombo (PCB), 0,2%; Antonio Jorge (DC), 0,1%. Aqueles que não sabem ou não responderam somam 9,8% das intenções, e os que votam branco, nulo ou nenhum dos candidatos postos para o governo em 2022 são 9,7% no Estado de São Paulo.

A pesquisa aponta ainda o cenário para a cadeira paulista no Senado Federal, no qual Márcio França (PSB) segue liderando, com 31,5%. Atrás dele vem Marcos Pontes (PL), com 23,8%, seguido por Janaína Paschoal (PRTB), com 7,9%; Edson Aparecido (PSDB), 5%; Aldo Rebelo (PDT), 2%; Ricardo Mellão (Novo), 0,9%; e Vivian Mendes (UP), 0,8%. Outros nomes somam 2,1%. Para realizar o levantamento, o Paraná Pesquisas ouviu 1.810 eleitores com 16 anos ou mais em 75 municípios entre os dias 18 e 22 de setembro de 2022. O nível de confiabilidade é de 95%, com margem de erro de 2,3% para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/22.