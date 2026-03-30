Em um cenário no primeiro turno, o levantamento aponta o presidente com 41,3% das intenções de votos, enquanto o senador aparece na sequência, com 37,8%

Reprodução Paraná Pesquisas: Lula e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados no 2º turno



O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparecem tecnicamente empatados nas simulações do segundo turno, segundo o Instituto Paraná Pesquisas, em levantamento divulgado nesta segunda-feira (30). O petista aparece com 44,1%, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem 45,2%. O levantamento possui um grau de confiança de 95% para uma margem de erro estimada em 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais.

No comparativo com a pesquisa divulgada em fevereiro, a porcentagem de Lula no segundo turno registrou uma elevação: saiu de 43,8% para 44,1%. A de Flávio também subiu: de 44,4% para 45,2%.

Já no primeiro turno, o cenário estimulado mostra o petista com 41,3% das intenções de votos, seguido pelo senador, com 37,8% das intenções de votos. Não sabe/não opinou atingiu 5%, enquanto nenhum/branco/nulo chegou a 7%.

A pesquisa também realizou um levantamento sobre o merecimento de Lula em ser ou não reeleito. 53,3% acham que o petista não merece ter um quarto mandato e 43,7% pensam que ele merece. Não sabe/não opinou representa 3%.

Metodologia

A pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 2.080 eleitores de forma presencial em 158 municípios espalhados pelos 26 estados e pelo Distrito Federal. O levantamento está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º BR-00873/2026.