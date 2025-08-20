Parana Pesquisas: Lula perde para Bolsonaro, empata com Michelle e fica à frente de Tarcísio e Eduardo no Tocantins

Ex-presidente aparece com 41,5% das intenções de voto contra 31,9% do atual mandatário no principal cenário do levantamento; 56,5% dos entrevistados disseram desaprovar a gestão federal

Montagem: PR, Estadão Conteúdo, PL, Governo de SP e Câmara dos Deputados Lula, Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro estão listados na pesquisa do Instituto Paraná



Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira (20) mostra que, no Tocantins, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) venceria Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual confronto direto na eleição presidencial de 2026. O levantamento também simulou cenários com outros nomes da direita e apontou variação nos resultados.

No primeiro cenário, Bolsonaro aparece com 41,5% das intenções de voto, contra 31,9% de Lula. Em seguida vêm o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 8,7%, Ciro Gomes (PDT) com 5,3%, Ratinho Jr. (PSD), com 3,0%, e Renan Filho (MDB), com 0,2%. Brancos, nulos e nenhum somaram 5,4%, enquanto 4,0% não souberam responder.

Quando a disputa inclui Michelle Bolsonaro, há empate técnico: Lula registra 32,3%, e a ex-primeira-dama, 32,5%. Caiado marca 13,5%, Ciro aparece com 6,5%, Ratinho Jr. tem 3,9% e Renan Filho, 0,3%. Brancos e nulos chegam a 7,0%, e 4,0% não opinaram. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula lidera com 32,5%, enquanto o ex-ministro de Bolsonaro marca 21,9%. Caiado aparece em terceiro lugar, com 15%, seguido por Ciro (8,5%), Ratinho Jr. (4,8%) e Renan Filho (0,4%). Brancos e nulos chegam a 11,1%; 5,8% não souberam responder

Já no cenário com Eduardo Bolsonaro (PL), Lula também fica à frente, com 32,6% das intenções de voto, contra 22,6% do deputado. Caiado surge com 18,2%, Ciro tem 7,7%, Ratinho Jr., 5,4%, e Renan Filho, 0,3%. Brancos e nulos somam 8,1%, e 5,0% não responderam Na pesquisa espontânea, quando não há lista de candidatos, Bolsonaro lidera com 21,1%, seguido por Lula, com 17,3%. Tarcísio de Freitas (2%), Caiado (1,3%), Ciro (0,3%) e Michelle Bolsonaro (0,3%) aparecem em seguida. Mais da metade dos eleitores (52,7%) não souberam ou não opinaram

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O levantamento também avaliou a gestão do presidente Lula: 56,5% dos entrevistados disseram desaprovar, enquanto 40,1% aprovam. Entre as avaliações, 11,5% classificaram o governo como “ótimo”, 17% como “bom”, 19,8% como “regular”, 7,3% como “ruim” e 43,1% como “péssimo” A pesquisa ouviu 1.510 eleitores em 59 municípios tocantinenses entre os dias 9 e 13 de agosto. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Confira todos os cenários

Lula x Jair Bolsonaro

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula x Eduardo Bolsonaro