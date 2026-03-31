Paraná Pesquisas: Lula tem 47% de rejeição; Flávio Bolsonaro, 44,1%

O levantamento mostra que 30,4% ‘votariam com certeza’ no presidente, enquanto 30,1% votariam no senador

PR e Agência Senado A pesquisa foi realizada com 2.080 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal.



Uma pesquisa divulgada pelo instituto Paraná Pesquisas nesta terça-feira (31) aponta que 47% dos brasileiros que conhecem o presidente Lula (PT) afirmam que não votariam nele “de jeito nenhum”. Entre os que conhecem o senador Flávio Bolsonaro, a rejeição é de 44,1%.

No caso de Lula, o nível de conhecimento é amplo: 83,3% dizem conhecê-lo bem, enquanto 15,6% afirmam conhecê-lo apenas de “ouvir falar”. Apenas 1,1% dizem não conhecê-lo.

Entre os que o conhecem, 30,4% afirmam que votariam com certeza no presidente, e 21,4% dizem que poderiam votar.

Já Flávio Bolsonaro apresenta menor grau de conhecimento entre os entrevistados: 36,8% dizem conhecê-lo bem, 54,5% apenas de “ouvir falar’ e 8,7% não o conhecem.

Entre aqueles que o conhecem, 30,1% afirmam que votariam com certeza no senador, enquanto 24,6% dizem que poderiam votar.

Impacto do Bolsa Família na percepção

O cruzamento de dados da pesquisa ainda revela a influência do benefício social na percepção pública dos políticos. Entre as famílias beneficiárias do Bolsa Família, a rejeição a Flávio Bolsonaro atinge 55,4%, enquanto entre os que não recebem o auxílio, o índice cai para 41,5%.

O cenário se inverte para o petista. A parcela de eleitores que não votaria no atual presidente é de apenas 27,6% entre os beneficiários do programa social, saltando expressivamente para 51,7% entre os não beneficiários.

Metodologia

A pesquisa foi realizada com 2.080 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal. A amostra é representativa da população brasileira e garante um nível de confiança de 95%, com margem de erro estimada em 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais.

De acordo com a Resolução nº 23.600/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, o levantamento está registrado sob o número BR-00873/2026 para o cargo de presidente da República.