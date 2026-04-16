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Paraná Pesquisas: Marina Silva lidera disputa ao Senado em SP em todos os cenários

Ex-ministra registra entre 37,4% e 37,8% em todas as simulações; Simone Tebet e Guilherme Derrite aparecem na sequência

  • Por Jovem Pan
  • 16/04/2026 09h09
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Filipe Araujo/ MinC Marina Silva Paraná Pesquisas: Marina Silva lidera disputa ao Senado em SP em todos os cenários

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) lidera a corrida ao Senado por São Paulo em todos os cenários testados pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgados nesta quinta-feira (16).

No primeiro cenário, Marina Silva aparece com 37,8%, seguida por Simone Tebet (MDB) com 32,9% e Guilherme Derrite (PL) com 27,4%.

Paraná Pesquisas aponta que Marina Silva lidera todos os cenários para uma vaga no Senado por SP

Paraná Pesquisas aponta que Marina Silva lidera todos os cenários para uma vaga no Senado por SP

Em um segundo cenário – com a presença de Mário Frias -, os números se mantêm praticamente iguais: Marina Silva tem 37,7%, Simone Tebet 32,3% e Guilherme Derrite 26,8%.

Paraná Pesquisas aponta que Marina Silva lidera todos os cenários para uma vaga no Senado por SP

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Já em um terceiro cenário – com a presença do Coronel Mello Araujo -, Marina Silva registra 37,4%, Simone Tebet 32,6% e Guilherme Derrite 26,7%.

Paraná Pesquisas aponta que Marina Silva lidera todos os cenários para uma vaga no Senado por SP

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Metodologia

O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 14 de abril com 1.600 eleitores em 80 municípios. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP-00378/2026.

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