Ex-ministra registra entre 37,4% e 37,8% em todas as simulações; Simone Tebet e Guilherme Derrite aparecem na sequência

Filipe Araujo/ MinC Paraná Pesquisas: Marina Silva lidera disputa ao Senado em SP em todos os cenários



A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) lidera a corrida ao Senado por São Paulo em todos os cenários testados pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgados nesta quinta-feira (16).

No primeiro cenário, Marina Silva aparece com 37,8%, seguida por Simone Tebet (MDB) com 32,9% e Guilherme Derrite (PL) com 27,4%.

Em um segundo cenário – com a presença de Mário Frias -, os números se mantêm praticamente iguais: Marina Silva tem 37,7%, Simone Tebet 32,3% e Guilherme Derrite 26,8%.

Já em um terceiro cenário – com a presença do Coronel Mello Araujo -, Marina Silva registra 37,4%, Simone Tebet 32,6% e Guilherme Derrite 26,7%.

Metodologia

O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 14 de abril com 1.600 eleitores em 80 municípios. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP-00378/2026.