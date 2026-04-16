No cenário com apenas os dois, governador tem 53,4% contra 37,3% do petista; vantagem caiu em relação a fevereiro

Diogo Zacarias/MFZacarias/MF Paraná Pesquisas: Tarcísio venceria Haddad em eventual 2º turno em SP



O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), venceria um eventual segundo turno nas eleições do estado contra Fernando Haddad (PT). Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira (16), o atual chefe do Executivo paulista tem 53,4% das intenções de voto, enquanto o candidato petista aparece com 37,3%.

Os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou em nenhum somam 5,8%. Aqueles que não sabem ou preferiram não opinar representam 3,5% dos entrevistados.

Apesar da liderança, a vantagem de Tarcísio caiu. Em fevereiro, o atual governador registrou 58,7% das intenções de voto, contra 32,4% de Haddad.

Cenário de primeiro turno

A pesquisa também realizou um levantamento referente ao primeiro turno com outros possíveis nomes. Tarcísio de Freitas também mantém a liderança com 47,8% da preferência do eleitorado. Haddad aparece na segunda colocação com 33,1%, seguido por Paulo Serra (PSDB) com 4,6% e Kim Kataguiri (Missão) com 3,5%.

Metodologia

O levantamento do instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.600 eleitores em 80 municípios do estado de São Paulo entre os dias 11 e 14 de abril de 2026. A margem de erro estimada é de aproximadamente 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-00378/2026.