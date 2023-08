‘Sei do risco que corro em solo brasileiro’, diz Bolsonaro ao receber título em Goiás

Durante a cerimônia de entrega do título de cidadania goiana pela Alego (Assembléia Legislativa do Goiás), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) evitou falar sobre o caso de desvio de jóias. Em sua fala, ele destacou feitos de seu governo. “Não existe terra igual à nossa. Sei dos riscos que corro em solo brasileiro, mas não podemos ceder”, disse ele no encontro ocorrido nesta sexta-feira, 18. O ex-presidente ainda chamou de “esdrúxula” a Reforma Tributária, e ainda disse que “jamais votaria” nesta medida. Ele ainda pediu aos parlamentares federais presentes que votem contra a PL das Fake News, segundo ele, a matéria traria “censura” ao Brasil. Em nenhum momento, Bolsonaro tocou na investigação da Policia Federal que aponta que ajudantes do então presidente revendiam jóias e bens que era presenteados a ele.