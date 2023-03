Partido de Lira deve ficar com relatoria do arcabouço fiscal

Informação foi confirmada ao site da Jovem Pan pelo deputado André Fufuca, líder do PP na Câmara; Progressistas faz oposição ao governo Lula

Paulo Sergio/Câmara dos Deputados Progressistas deve formalizar o nome do parlamentar escolhido na próxima semana



A relatoria do novo arcabouço fiscal, que substituirá o teto de gastos, ficará com o Progressistas (PP), partido de oposição ao governo Lula e sigla do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). A informação foi confirmada ao site da Jovem Pan pelo líder da legenda na Casa, André Fufuca (PP-MA). Ainda não está definido quem será o parlamentar escolhido, mas a indicação será formalizada na próxima semana. A nova ferramenta de controle dos gastos públicos foi apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira, 17, em reunião no Palácio do Planalto. O mecanismo é a principal aposta da equipe econômica para reduzir o déficit público, hoje estimado em R$ 231,5 bilhões. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) aprovada ainda na transição, que tirou do teto R$ 145 bilhões do Bolsa Família e até R$ 23 bilhões em investimentos caso haja excesso de arrecadação, obriga o governo a enviar um projeto de lei complementar para substituir o teto até agosto.