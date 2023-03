Incorporadoras fazem apelo por nova âncora fiscal e queda dos juros em encontro com Haddad

Presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Luiz Antonio França, defendeu a importância do novo arcabouço fiscal para promover o corte da taxa básica de juros

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Incorporadoras se reuniram com o ministro Fernando Haddad e aguardam o anúncio da nova âncora fiscal; expectativa é de que as medidas do Ministério da Fazenda reduzam os juros



Em reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quinta-feira, 16, o presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Luiz Antonio França, defendeu a importância do novo arcabouço fiscal e a reforma tributária abrirem espaço para o corte de juros. Durante a conversa com o ministro, França também apresentou as expectativas do setor: “O novo regime fiscal é fundamental para o Brasil. Este está sendo trabalhado pelo Ministério da Economia e será enviado ao Congresso. É muito importante que o Congresso tramite rapidamente para que, com esse novo arcabouço fiscal, tenhamos condições de redução de taxa de juros no Brasil. Hoje, a taxa de juros para as empresas do Brasil está ficando proibitiva. Portanto, temos todas as condições de rapidamente melhorar o ambiente de negócios brasileiro”. O representante das incorporadoras destacou que o setor representa 10% da força de trabalho, 9% da arrecadação de tributos e 7% do PIB brasileiro. No encontro, os empresários também abordaram a volta do programa Minha Casa Minha Vida. Recentemente, o governo Lula (PT) relançou o programa habitacional com a promessa de retomar as obras paradas.

*Com informações da repórter Iasmin Costa