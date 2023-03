Simone Tebet diz que novo arcabouço fiscal ‘vai agradar a todos’

Após reunião com Fernando Haddad, ministra do Planejamento se mostrou animada com a proposta

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo a ministra, os números serão divulgados com muita calma e anunciados por Haddad depois de apresentar a proposta para Lula



A promessa do governo federal é de que o novo arcabouço fiscal, que substituirá o teto de gastos, irá agradar a todos, incluindo o mercado financeiro, que, desde a posse de Lula (PT) se mostra cauteloso e até desconfiado. Após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, se mostrou animada com a proposta, acreditando que não haverá resistência ao modelo. “O arcabouço que vai sair é um modelo que vai agradar a todos, porque atende os dois lados. O lado da preocupação em zerar o déficit fiscal do Brasil […] e atendendo à determinação do presidente da República, de não descuidar dos investimentos necessários para o Brasil voltar a crescer”, disse Tebet. Segundo a ministra, os números serão divulgados com muita calma e anunciados por Haddad depois de apresentar a proposta para Lula. Haddad disse que a proposta está basicamente fechada e o momento é de compartilhar informações com os demais ministros da área econômica.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin