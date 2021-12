Paulinho da Força convida Alckmin a se filiar ao Solidariedade para ser vice de Lula

Ex-governador de São Paulo está sendo cotado como possível vice do petista em chapa para a eleição presidencial de 2022

Aloisio Mauricio/Estadão Conteúdo Ex-governador foi convidado a se filiar à sigla nesta quinta-feira, 9



O presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, fez um convite público para que o ex-governador do Estado de São Paulo e ex-candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB) para se filiar ao partido. O convite foi publicado nas redes sociais do presidente da legenda na tarde desta quinta-feira, 9. No convite, Paulinho diz que o convite visa fazer de Alckmin vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apontado como líder das pesquisas para o pleito de 2022. “Se ele quiser, o nosso partido estará de portas abertas”, disse o presidente do partido em tuíte publicado nesta tarde. Atualmente, Alckmin vem sendo apontado como possível vice de Lula na corrida presidencial de 2022. De saída do PSDB, Alckmin já disse que Lula tem apreço pela democracia e que não existem atritos que não possam ser resolvidos entre os dois.