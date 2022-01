Paulinho da Força oficializa convite para filiação de Alckmin ao Solidariedade

Cotado para ser vice de Lula, ex-governador de São Paulo se reuniu com dirigente partidário na manhã desta segunda-feira, 10

Reprodução/Twitter O ex-governador Geraldo Alckmin deixou o PSDB em dezembro, após 33 anos filiado ao partido



Presidente nacional do Solidariedade, o deputado federal Paulinho da Força (SP) oficializou, nesta segunda-feira, 10, o convite para que o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin se filie ao partido e dispute a Presidência como vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro ocorreu em uma padaria no bairro do Morumbi, em São Paulo. Em dezembro, Alckmin deixou o PSDB após 33 anos na legenda. Desde então, tem sido cortejado por outras legendas. O ex-tucano já havia sido convidado pelo PSD, de Gilberto Kassab, para disputar a corrida pelo governo de São Paulo, e negocia sua ida para o PSB, de Carlos Siqueira. O acerto entre petistas e socialistas, no entanto, esbarra em questões regionais e exigências feitas pelos pessebistas ao Partido dos Trabalhadores. Em nota, Alckmin agradeceu, mas não confirmou se aceitará o convite do Solidariedade. “Nosso maior desafio é tirar o país dessa situação e pensar em mais emprego e renda para o brasileiro”, disse.