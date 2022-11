Perfil de Nikolas Ferreira no Facebook é suspenso

Nos últimos dias, deputado federal eleito também teve suas contas do Instagram e do Twitter desativadas

Reprodução/Pânico Deputado federal eleito Nikolas Ferreira é aliado do presidente Jair Bolsonaro



O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) teve seu perfil do Facebook suspenso nesta semana. Ele também teve, nos últimos dias, as contas do Instagram e do Twitter desativadas. De acordo com o aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), as três redes sociais desativadas somavam quase 10 milhões de seguidores. Atualmente, Nikolas tem apenas o perfil do Telegram, onde tem 271 mil inscritos, e do TikTok, que conta com 3,5 milhões de seguidores. Na terça-feira, 8, o deputado eleito disse em um vídeo publicado no seu canal do YouTube, com mais de 1 milhão de inscritos, que está atrás dos motivos que levaram as suspensões. “Estou buscando saber porque isso está acontecendo e não consigo”, comentou. Nikolas Ferreira foi o deputado federal mais votado do Brasil em 2022, com 1.492.047 votos.