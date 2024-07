Pesquisa eleitoral em Guarulhos indica empate técnico entre Elói Pietá e Lucas Sanches

O deputado estadual Jorge Wilson, conhecido como Xerife do Consumidor, é o terceiro colocado no levantamento do Instituto ASN Opinião Pública, seguido pelo deputado federal Alencar Santana

Montagem: Divulgação Elói Pietá (à esq.) e Lucas Sanches (à dir.), pré-candidatos em Guarulhos, com apoiadores



Uma pesquisa divulgada pelo Instituto ASN Opinião Pública revelou um empate técnico entre Lucas Sanches (PL) e Elói Pietá (Solidariedade) na corrida pela Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo. Pietá, com 25,75% das intenções de voto, e Sanches, com 23,25%, são os principais candidatos na disputa municipal deste ano. O vereador do PL, opositor do prefeito Gustavo Enric Costa (PSD), é o candidato que mais cresceu desde a última pesquisa realizada em abril, quando tinha 18%. O deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), conhecido como Xerife do Consumidor, aparece com 18,12% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Alencar Santana (PT), com 6,14%. Na pesquisa espontânea, onde os eleitores respondem sem opções pré-definidas, Pietá lidera com 5,37%, seguido por Sanches, com 3%, e Xerife do Consumidor, com 2%. Thiago Surfista (Novo), que recentemente retirou sua pré-candidatura e se uniu à chapa de Sanches como vice, também foi citado.

Lucas Sanches afirmou que os resultados confirmam o desejo de mudança da população, criticando a atual gestão pela precariedade em áreas como saúde, segurança e infraestrutura. Ele destacou a proposta do PL para uma gestão eficiente e centrada no cidadão. “A cada dia, os guarulhenses estão conhecendo mais os pré-candidatos, analisando seus posicionamentos e suas propostas para a cidade. Vivemos um momento de total abandono, seja na saúde, com hospitais sucateados e sem atendimento humanizado, passando pela segurança e pela infraestrutura, com o caos no trânsito. Fico feliz em ser reconhecido pelo povo, uma vez que nossa pré-candidatura representa, de fato, a direita e a mudança. O projeto do PL para Guarulhos visa uma gestão eficiente e um olhar cuidadoso voltado ao cidadão”, destacou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A pesquisa também avaliou a rejeição dos candidatos. Alencar Santana (PT) lidera com 34,62%, seguido por Elói Pietá (16%) e Xerife do Consumidor (13,5%). Lucas Sanches tem a menor rejeição, com 9,5%. O levantamento foi realizado presencialmente com 800 eleitores de Guarulhos entre 19 e 21 de julho. A pesquisa tem um grau de confiança de 95% e uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais. O estudo está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-00371/2024.

Publicada por Felipe Cerqueira