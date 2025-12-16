Jovem Pan > Notícias > Política > Pesquisa Quaest indica Flavio Bolsonaro à frente de Tarcísio para 2026

Pesquisa Quaest indica Flavio Bolsonaro à frente de Tarcísio para 2026

Em caso do primeiro turno, 23% dos entrevistados disseram que votariam no senador, frente a 10% dos que votariam no governador de São Paulo

  • Por Fernando Keller
  • 16/12/2025 15h41
Reprodução/X tarcísio de freitas e flavio bolsonaro Lula se mantém com 45% das intenções contra Tarcísio e 46% contra Flavio

A pesquisa Genial/Quaest publicada nesta terça-feira (16), apontou que Flavio Bolsonaro tem maior intenção de votos do que Tarcísio de Freitas. O senador foi indicado por Jair Bolsonaro, seu pai, como o candidato à Presidência que ele apoiaria em 2026, quando muitos esperavam que a escolha fosse pelo Governador de São Paulo. A pesquisa foi realizada entre 11 e 14 de dezembro, com 2004 entrevistas e 2 pontos percentuais de margem de erro.

Em caso do primeiro turno, 23% dos entrevistados disseram que votariam em Flavio Bolsonaro, frente a 10% dos que votariam em Tarcísio de Freitas. 54% dos entrevistados, porém, acreditam que Bolsonaro errou ao indicar Flavio como seu candidato à Presidência. Em caso de segundo turno, os candidatos estão tecnicamente empatados, com intenção de voto de 36% para Flavio e 35% para Tarcísio.

62% dos entrevistados também disseram que não votariam em Flavio de jeito nenhum. Lula se mantém com 45% das intenções contra Tarcísio e 46% contra Flavio. Ratinho Júnior, governador do Paraná, aparece com 35% das intenções no segundo turno contra Lula. Ronaldo Caiado tem 33%.

 

