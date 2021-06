‘Péssimo exemplo para todos’, diz general Santos Cruz após Exército não punir Pazuello

Ex-ministro do governo Bolsonaro disse que sentiu ‘vergonha’ da decisão e afirmou que ‘politicagem’ e ‘populismo’ devem ser barrados dos quartéis brasileiros

Fátima Meira/Estadão Conteúdo General repudiou decisão do Exército



Ex-ministro do governo Bolsonaro, o general Santos Cruz usou as redes sociais nesta sexta-feira, 4, para comentar a decisão do Exército brasileiro de não punir o general e ex-ministro Eduardo Pazuello por sua participação em um evento político ao lado do presidente da república, Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro no último dia 23. Em texto, ele afirmou que não se pronunciou anteriormente por ter sentido vergonha e considerou o fato como uma desmoralização para o povo brasileiro. “Houve um ataque frontal à disciplina e à hierarquia, princípios fundamentais à profissão militar. Mais um movimento coerente com a conduta do Presidente da República e com seu projeto pessoal de poder. A cada dia ele avança mais um passo na erosão das instituições”, afirmou.

Santos Cruz disse, ainda, que a decisão demonstrou uma subversão de ordem, hierarquia e disciplina do Exército, sendo um “péssimo exemplo para todos”. O general da reserva pregou a união dos militares com os comandantes como uma forma de barrar a “politicagem” e o “populismo” dos quartéis e disse que Jair Bolsonaro desrespeita o Exército, o povo e o Brasil. “À irresponsabilidade e à demagogia de dizer que esse é o ‘meu exército’, eu só posso dizer que o ‘seu exército’ NÃO É O EXÉRCITO BRASILEIRO. Este é de todos os brasileiros. É da nação brasileira. A politização das Forças Armadas para interesses pessoais e de grupos precisa ser combatida. É um mal que precisa ser cortado pela raiz”, pontuou. O militar passou a comandar a Secretaria de Governo do Planalto após a posse de Bolsonaro e foi o terceiro ministro a ser demitido pela presidência, no mês de junho de 2019.